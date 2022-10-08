МИД РФ: Запад активизировал ядерные силы и угрожает ударом по Москве
2022-10-08
08:31
Представитель МИД России Константин Воронцов сообщил об активизации западных ядерных сил и безответственной ядерной риторике западных лидеров.
8 октября представитель Министерства иностранных дел России Константин Воронцов утверждает, что российские спецслужбы наблюдают активизацию ядерного оружия Запада, которое может быть использовано против России. Также Воронцов утверждает, что накануне американские военные чиновники угрожали нанести обезглавливающий удар по Москве.
По мнению Константина Воронцова, такая антироссийская риторика сама по себе опасна и может привести к серьёзным последствиям вплоть до военного столкновения НАТО и России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Шойгу: генерал Суровикин назначен командующим войсками в зоне СВО
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Bloomberg: новые санкции против России станут потрясением для мировой индустрии
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира