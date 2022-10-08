МИД РФ: Запад активизировал ядерные силы и угрожает ударом по Москве

Представитель МИД России Константин Воронцов сообщил об активизации западных ядерных сил и безответственной ядерной риторике западных лидеров.

8 октября представитель Министерства иностранных дел России Константин Воронцов утверждает, что российские спецслужбы наблюдают активизацию ядерного оружия Запада, которое может быть использовано против России. Также Воронцов утверждает, что накануне американские военные чиновники угрожали нанести обезглавливающий удар по Москве.

По мнению Константина Воронцова, такая антироссийская риторика сама по себе опасна и может привести к серьёзным последствиям вплоть до военного столкновения НАТО и России.