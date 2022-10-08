МИД России заявил о повышенной активности ядерных сил НАТО
2022-10-08
09:28
США повысили готовность своих Вооруженных сил в Европе (DEFCON EU) до второго уровня опасности, сообщает командование НАТО.
В этой российская дипломатия выражает обеспокоенность в связи с повышением активности, в том числе и ядерных сил Альянса.
«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран, — отметили в МИД России.
Российские дипломаты также отмечают усилившуюся на Западе ядерную риторику. Отмечается, что «представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара».
Отмечается, что о серьезности намерений говорит тот факт, что заявления звучат не со стороны политиков, а со стороны военных чиновников высшего ранга.
Опубликовано: Тарас Медведев
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