МИД России заявил о повышенной активности ядерных сил НАТО

США повысили готовность своих Вооруженных сил в Европе (DEFCON EU) до второго уровня опасности, сообщает командование НАТО.

В этой российская дипломатия выражает обеспокоенность в связи с повышением активности, в том числе и ядерных сил Альянса.

«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран, — отметили в МИД России.

Российские дипломаты также отмечают усилившуюся на Западе ядерную риторику. Отмечается, что «представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара».

Отмечается, что о серьезности намерений говорит тот факт, что заявления звучат не со стороны политиков, а со стороны военных чиновников высшего ранга.