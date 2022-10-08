На Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролёта после подрыва машины

2022-10-08

12:09

В НАК сообщили, что обрушение двух автомобильных пролётов на Крымском мосту произошли в результате подрыва машины.

8 октября пресс-служба Национального антитеррористического комитета сообщила, что в этим утром со стороны Таманского полуострова был осуществлён подрыв транспортного средства, в результате которого произошло возгорание 7 вагонов-цистерн с топливом, ставшего причиной пожара, который был оперативно локализован.

По данным НАК, произошедшее на Крымском мосту, где временно в настоящее время приостановлено движение, привело к частичному обрушению двух автомобильных пролётов. Судоходство в Керченском проливе продолжается.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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