На Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролёта после подрыва машины

В НАК сообщили, что обрушение двух автомобильных пролётов на Крымском мосту произошли в результате подрыва машины.

8 октября пресс-служба Национального антитеррористического комитета сообщила, что в этим утром со стороны Таманского полуострова был осуществлён подрыв транспортного средства, в результате которого произошло возгорание 7 вагонов-цистерн с топливом, ставшего причиной пожара, который был оперативно локализован.

По данным НАК, произошедшее на Крымском мосту, где временно в настоящее время приостановлено движение, привело к частичному обрушению двух автомобильных пролётов. Судоходство в Керченском проливе продолжается.