МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване

В Министерстве иностранных дел КНР отреагировали на призыв Илона Маска сделать Тайвань китайским районом.

В субботу официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин ответил на заявление Илона Маска, который призвал КНР установить контроль над Тайванем, сделав его специальным китайским районом административного характера. По мнению Маска, Пекин будет стараться восстановить контроль над тайваньским островом, сделав его частью своей страны, но сохранив его политическую систему.

Также Мао Нин утверждает, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, намекнув Маску о безразличии Пекина к мнению стороннего наблюдателя.