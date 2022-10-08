СК РФ: из-за взрыва на Крымском мосту погибли три человека

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о гибели трёх человек в результате взрыва на Крымском мосту.

8 октября Следственный комитет России опуликовал сообщение о том, что по предварительным данным ведомства, в результате взрыва машины на Крымском мосту в Керченском проливе погибли три человека, которые ехали в соседнем со взорвавшимся грузовиком автомобилем.

В СК РФ отметили, что известно о гибели мужчины и женщины, тела которых уже достали из воды, куда они упали после обвала двух участков автомобильного полотна. Тело третьего погибшего пока не удалось найти и опознать его личность.