СК РФ: из-за взрыва на Крымском мосту погибли три человека
2022-10-08
13:55
Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о гибели трёх человек в результате взрыва на Крымском мосту.
8 октября Следственный комитет России опуликовал сообщение о том, что по предварительным данным ведомства, в результате взрыва машины на Крымском мосту в Керченском проливе погибли три человека, которые ехали в соседнем со взорвавшимся грузовиком автомобилем.
В СК РФ отметили, что известно о гибели мужчины и женщины, тела которых уже достали из воды, куда они упали после обвала двух участков автомобильного полотна. Тело третьего погибшего пока не удалось найти и опознать его личность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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