СК РФ: из-за взрыва на Крымском мосту погибли три человека

2022-10-08

13:55

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о гибели трёх человек в результате взрыва на Крымском мосту.

8 октября Следственный комитет России опуликовал сообщение о том, что по предварительным данным ведомства, в результате взрыва машины на Крымском мосту в Керченском проливе погибли три человека, которые ехали в соседнем со взорвавшимся грузовиком автомобилем.

В СК РФ отметили, что известно о гибели мужчины и женщины, тела которых уже достали из воды, куда они упали после обвала двух участков автомобильного полотна. Тело третьего погибшего пока не удалось найти и опознать его личность.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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