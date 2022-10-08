Депутаты Польши обрадовались взрыву и разрушению Крымского моста
2022-10-08
14:16
Сразу несколько польских депутатов выразили свою радость в связи с взрывом Крымского моста, ставшего причиной гибели как минимум трёх человек.
8 октября польская радиостанция Zet сообщила, что депутат Польши от партии Левых Роберт Бедронь публично назвал взрыв Крымского моста "бальзамом на сердце", таким образом выразив своё удовлетворение данным событием. Также представитель польской партии власти "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая обрадовалась взрыву Крымского моста, назвав это событие значимым для Киева.
Примечательно, что в тот же день пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии прямым текстом поздравила спецназ Украины с осуществлением диверсии на мосту в Крыму.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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