Жертвами взрыва на Крымском мосту стали три человека

2022-10-08

14:58

В результате подрыва грузовика и возгорания железнодорожных цистерн на Крымском мосту погибло три человека.

Следственный комитет России, по итогам предварительного расследования, сообщил, что в результате подрыва грузовика погибло три человека.

"Жертвами стали пассажиры легкового автомобиля, находившегося около взорвавшегося грузовика. Тла двух погибших подняты из воды. Личности устанавливаются",  — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, о подрыве грузовика на Крымском мосту, в результате произошло возгорание семь железнодорожных цистерн с топливом.

Опубликовано: Максим Алексеев









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