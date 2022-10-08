Жертвами взрыва на Крымском мосту стали три человека
2022-10-08
14:58
В результате подрыва грузовика и возгорания железнодорожных цистерн на Крымском мосту погибло три человека.
Следственный комитет России, по итогам предварительного расследования, сообщил, что в результате подрыва грузовика погибло три человека.
"Жертвами стали пассажиры легкового автомобиля, находившегося около взорвавшегося грузовика. Тла двух погибших подняты из воды. Личности устанавливаются", — рассказали в СК.
Ранее сообщалось, о подрыве грузовика на Крымском мосту, в результате произошло возгорание семь железнодорожных цистерн с топливом.
Опубликовано: Максим Алексеев
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