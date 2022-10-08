Аксёнов: движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено
2022-10-08
16:28
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.
В субботу после полудня, 8 октября 2022 года, глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале сообщил, что на данный момент движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра после произошедшего эти утром взрыва грузовика.
Аксёнов также добавил, что через два часа для водителей фур появится возможность пересечь Керченский пролив на пароме «Керчь-2», так как в настоящее время движение автомобилей с грузовым прицепом по Крымскому мосту запрещено.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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