Аксёнов: движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.

В субботу после полудня, 8 октября 2022 года, глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале сообщил, что на данный момент движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра после произошедшего эти утром взрыва грузовика.

Аксёнов также добавил, что через два часа для водителей фур появится возможность пересечь Керченский пролив на пароме «Керчь-2», так как в настоящее время движение автомобилей с грузовым прицепом по Крымскому мосту запрещено.