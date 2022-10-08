Fox News: Саудовская Аравия отрицает, что сокращает добычу нефти для причинения ущерба США

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд сокращает добычу нефти не для причинения ущерба США.

8 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в своём интервью для американского ТВ-канала Fox News заявил, что обвинения в адрес Эр-Рияда по поводу сокращении добычи нефти, чтобы якобы «навредить США или из политической вовлеченности, в корне неверны».

Аль-Джубейр утверждает, что «нефть – это не оружие» и данное решение ОПЕК+ принято сугубо для предотвращения краха энергетического рынка и сохранения стабильности в нынешней геополитической ситуации.