Fox News: Саудовская Аравия отрицает, что сокращает добычу нефти для причинения ущерба США

2022-10-08

17:00

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд сокращает добычу нефти не для причинения ущерба США.

8 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в своём интервью для американского ТВ-канала Fox News заявил, что обвинения в адрес Эр-Рияда по поводу сокращении добычи нефти, чтобы якобы «навредить США или из политической вовлеченности, в корне неверны».

Аль-Джубейр утверждает, что «нефть – это не оружие» и данное решение ОПЕК+ принято сугубо для предотвращения краха энергетического рынка и сохранения стабильности в нынешней геополитической ситуации.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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