Из-за диверсии на оптоволоконных кабелях в Германии остановились поезда

По данным немецких железных дорог, именно диверсия нарушила движение поездов на севере Германии.

"Сегодня утром Deutsche Bahn пришлось остановить поезда на севере страны почти на три часа из-за саботажа на кабелях, которые необходимы для движения поездов", — сообщила DPA пресс-секретарь Deutsche Bahn.

По информации Bild, неизвестные перерезали важные оптоволоконные кабели в Дортмунде (Северный Рейн-Вестфалия) и Берлине-Хоэншоенхаузене.

Ранее сообщалось, что серьезные проблемы на севере Германии возникли из-за сбоев цифровой железнодорожной связи GSM-R (Global System for Mobile Communications — Rail).

Как сообщает сайт газеты Bild am Sonntag со ссылкой на источники в железной дороге, "атака на так называемые кабели GSM-R требует определенных знаний, чтобы намеренно повредить их".

Deutsche Bahn приостановил все междугородние перевозки в северной Германии в субботу утром. В то время на станциях застряли бесчисленные путешественники. По данным Deutsche Bahn, перебои на региональных и междугородних маршрутах уже устранены, но в течение дня возможны дальнейшие перебои.

Пострадали Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн, написала она в Twitter. Поезда IC в Берлин и из Амстердама были полностью отменены. Поезда IC в Копенгаген и Орхус и обратно заканчивались и отправлялись в Падборге.

Даже после того, как железнодорожное движение возобновится, есть нарушения и перебои, сообщают немецкие СМИ.