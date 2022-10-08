Песок и совок помогли дедушке создать удивительное произведение искусства и прославиться

Люди, оказавшиеся на одном из пляжей Хэбэя (Китай), смогли с удивлением полюбоваться на красивую миниатюрную гору.

Горка эта не естественного происхождения и является поразительным произведением искусства, которое создал местный пожилой житель.

При этом талантливому дедушке понадобился песок (которого на побережье хватало с избытком) и совок в качестве главного инструмента творчества.

Всегда интересно посмотреть, как с помощью самых обычных предметов можно сотворить чуть ли не волшебство.