Песок и совок помогли дедушке создать удивительное произведение искусства и прославиться
2022-10-08
17:35
Люди, оказавшиеся на одном из пляжей Хэбэя (Китай), смогли с удивлением полюбоваться на красивую миниатюрную гору.
Горка эта не естественного происхождения и является поразительным произведением искусства, которое создал местный пожилой житель.
При этом талантливому дедушке понадобился песок (которого на побережье хватало с избытком) и совок в качестве главного инструмента творчества.
Всегда интересно посмотреть, как с помощью самых обычных предметов можно сотворить чуть ли не волшебство.
Опубликовано: Антон Райт
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