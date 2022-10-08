DPA: диверсия на севере Германии привела к остановке движения поездов
2022-10-08
17:38
Издание DPA сообщает о нарушении работы железнодорожного сообщения в ФРГ из-за преднамеренной диверсии.
Вечером 8 октября немецкая газета DPA со ссылкой на местную железнодорожную компанию Deutsche Bahn сообщила, что в северной части Германии остановлено движение поездов, поскольку неизвестные лица совершили злостную диверсию, перерезав транспортные кабели в регионе.
Примечательно, что в субботу на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, который по предварительной оценке также был признан диверсией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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