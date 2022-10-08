Нешуточные страсти разворачиваются вокруг знаменитого Розеттского камня

Британские ученые-эксперты призывают вернуть его обратно в Египет после более чем двухсотлетнего нахождения в Великобритании.

Деятели науки уже подписали петицию, в которой призывают отправить 2200-летнюю плиту на родину.

В чём ценность этого древнеегипетского камня? Почему вопрос его возвращения подняли именно сейчас, в 2022-м?

Таинственная плита-стела, о которой идет речь, была найдена в 1799 году в Египте возле городка Розетта (ныне – Рашид), что недалеко от Александрии.

Её обнаружил случайно лейтенант французских войск Пьер Бушар при сооружении форта в дельте Нил.

Длина камня – 114 сантиметра, ширина – 72 см, толщина – около 28 сантиметров.ха, поднявшаяся вокруг камня, может даже сорвать предстоящее мероприятие.