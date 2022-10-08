Нешуточные страсти разворачиваются вокруг знаменитого Розеттского камня
2022-10-08
17:51
Британские ученые-эксперты призывают вернуть его обратно в Египет после более чем двухсотлетнего нахождения в Великобритании.
Деятели науки уже подписали петицию, в которой призывают отправить 2200-летнюю плиту на родину.
В чём ценность этого древнеегипетского камня? Почему вопрос его возвращения подняли именно сейчас, в 2022-м?
Таинственная плита-стела, о которой идет речь, была найдена в 1799 году в Египте возле городка Розетта (ныне – Рашид), что недалеко от Александрии.
Её обнаружил случайно лейтенант французских войск Пьер Бушар при сооружении форта в дельте Нил.
Длина камня – 114 сантиметра, ширина – 72 см, толщина – около 28 сантиметров.ха, поднявшаяся вокруг камня, может даже сорвать предстоящее мероприятие.
Опубликовано: Антон Райт
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