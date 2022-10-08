Аваков признался, что знал о предстоящем подрыве Крымского моста

Бывший глава МВД Украины Аваков признался, что заранее знал о готовящемся ударе по Крымскому мосту.

Сегодня днем РИА Новости сообщили, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма. Об этом он сообщил в своем Telegrav-канале разместив видео от 4 октября, в котором говорит, что в ближайшее время произойдет тотальная атака на военные базы России в Крыму, что приведет к оттоку российских войск.

Ранее НАК сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена.