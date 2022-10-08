Посольство РФ направило Молдове ноту протеста из-за акции в Кишиневе
2022-10-08
19:48
Посольство России направило Молдове ноту протеста из-за акции возле здания дипломатической миссии в Кишиневе.
Посольство Российской Федерации направило ноту протеста Молдавской Республики в связи с проведением враждебной акции возле здания дипломатической миссии в Кишиневе.
"При полном бездействии властей совершено нападение на дипломатическое представительство России", — говорится в обращении посольства.
В представительстве рассказали, что во время акции никто не пострадал. Жертв среди сотрудников посольства и членов их семей нет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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