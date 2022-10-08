Посольство РФ направило Молдове ноту протеста из-за акции в Кишиневе

2022-10-08

19:48

Посольство России направило Молдове ноту протеста из-за акции возле здания дипломатической миссии в Кишиневе.

Посольство Российской Федерации направило ноту протеста Молдавской Республики в связи с проведением враждебной акции возле здания дипломатической миссии в Кишиневе.

"При полном бездействии властей совершено нападение на дипломатическое представительство России", — говорится в обращении посольства.

В представительстве рассказали, что во время акции никто не пострадал. Жертв среди сотрудников посольства и членов их семей нет.

Опубликовано: Максим Алексеев









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