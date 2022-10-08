Токаев – единственный кандидат в президенты Казахстана, который не будет сдавать экзамен на знание языка
2022-10-08
19:59
Секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Мухтар Ерман рассказал, что Касым-Жомарт Токаев не будет сдавать экзамен на знание государственного языка.
Ерман пояснил, что Конституция освобождает от такого экзамена действующего президента, который выдвинут на этот пост повторно.
Согласно законам Казахстана, президентом может быть человек в возрасте от 40 лет, имеющий гражданство страны по рождению и проживающий на ее территории как минимум 15 последних лет.
Среди требований к кандидатам – опыт работы на государственной службе и выборных должностях от пяти лет и свободное владение государственным языком.
Досрочные выборы в Казахстане назначены на 20 ноября. Выдвижение кандидатов продолжается до 11 октябя.
Опубликовано: Светлана Репина
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