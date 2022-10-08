Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в сторону Японии
2022-10-08
22:21
Южная Корея сообщила о пуске двух баллистических ракет малой дальности со стороны КНДР.
Агентство Ренхап со ссылкой в комитете начальников штабов армии Южной Кореи сообщило о запуске со стороны КНДР двух баллистических ракет малой дальности.
"Ракеты выпущены из района города Мунчхон, расположенного на побережье Японского моря", — сообщает агентство.
Северная Корея проводит пуски баллистических ракет с конца сентября в ответ на категорический отказ США и Южной Кореи прекратить проведение совместных военно-морских учений. КНДР рассматривает маневры как угрозу своей национальной безопасности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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