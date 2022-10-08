Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в сторону Японии

Южная Корея сообщила о пуске двух баллистических ракет малой дальности со стороны КНДР.

Агентство Ренхап со ссылкой в комитете начальников штабов армии Южной Кореи сообщило о запуске со стороны КНДР двух баллистических ракет малой дальности.

"Ракеты выпущены из района города Мунчхон, расположенного на побережье Японского моря", — сообщает агентство.

Северная Корея проводит пуски баллистических ракет с конца сентября в ответ на категорический отказ США и Южной Кореи прекратить проведение совместных военно-морских учений. КНДР рассматривает маневры как угрозу своей национальной безопасности.