Принц Гарри и Меган Маркл отправились веселиться на концерт

Принц Гарри и Меган Маркл впервые после смерти королевы Елизаветы II поветили развлекательное мероприятие. Судя по фото, сделанным папарацци, пара весело проводит время.

Это был концерт Джека Джонсона, который проходил в калифорнийской Санта-Барбаре. У Гарри и Меган были места в ВИП-зоне, где они пританцовывали и обнимались. Но домой они уехали не вместе: Меган ушла с концерта на час раньше мужа.

Оба супруг сейчас находятся в центре судебных разбирательств. Меган судится со сводной сестрой, которая подала на нее иск о клевете после шоу Опры Уинфри. Гари подал в суд на Associated Newspapers за вмешательство в личную жизнь.