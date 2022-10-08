Платежная система «Мир» может заработать в Египте в ближайшие дни

Газета «Аш-Шурук» сообщила о скорой возможности запуска в Египте российской платежной системы «Мир».

Египетский еженедельник "Аш-Шурук" со ссылкой на свои информированные источники в экономических и политических кругах сообщила о том, что в стране в ближайшие дни может заработать российская платежная система "Мир".

"Операции с российскими рублями могут начаться на египетских курортах в ближайшие дни", — пишет издание.

Ранее посол России Георгий Борисенко в Каире сообщал о переговорах, которые ведутся с Центральным банком Египта. Дипломат выразил надежду, что российская платежная система заработает в стране в самое ближайшее время.