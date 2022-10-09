На севере Германии остановились поезда из-за перерезанных кабелей, Берлин заявляет о саботаже
2022-10-09
00:10
8 октября в северной части Германии было приостановлено движение поездов из-за повреждения важных кабелей. В Берлине назвали это «саботажем» и «преднамеренным актом».
Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил журналистам, что кабели были перерезаны в двух разных местах. Инцидент добавляет беспокойства в Европе по поводу безопасности критически важной инфраструктуры, включая энергетику, электроэнергию и связь.
Инцидент нарушил связь с поездами и задержал тысячи пассажиров в начале выходных в землях Нижняя Саксония, Бремен, Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн. Движение поездов было приостановлено на 3 часа.
Опубликовано: Светлана Репина
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