На севере Германии остановились поезда из-за перерезанных кабелей, Берлин заявляет о саботаже

8 октября в северной части Германии было приостановлено движение поездов из-за повреждения важных кабелей. В Берлине назвали это «саботажем» и «преднамеренным актом».

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил журналистам, что кабели были перерезаны в двух разных местах. Инцидент добавляет беспокойства в Европе по поводу безопасности критически важной инфраструктуры, включая энергетику, электроэнергию и связь.

Инцидент нарушил связь с поездами и задержал тысячи пассажиров в начале выходных в землях Нижняя Саксония, Бремен, Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн. Движение поездов было приостановлено на 3 часа.