В Беларуси возбуждены уголовные дела за повышение цен

Белорусские правоохранители возбудили первые уголовные дела за повышение цен на продовольствие.

9 октября белорусский телеканал «Беларусь 1» сообщил о возбуждении первых уголовных дел по факту нарушения указа президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о запрете на повышение цен в стране.

Отмечается, что незаконные повышения стоимости продовольственных продуктов по сравнению с ценами на 6 октября были зафиксированы правоохранителями в городе Лида, а также в Могилёвской области.