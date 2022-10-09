В Беларуси возбуждены уголовные дела за повышение цен
2022-10-09
01:23
Белорусские правоохранители возбудили первые уголовные дела за повышение цен на продовольствие.
9 октября белорусский телеканал «Беларусь 1» сообщил о возбуждении первых уголовных дел по факту нарушения указа президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о запрете на повышение цен в стране.
Отмечается, что незаконные повышения стоимости продовольственных продуктов по сравнению с ценами на 6 октября были зафиксированы правоохранителями в городе Лида, а также в Могилёвской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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