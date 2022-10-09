В Беларуси возбуждены уголовные дела за повышение цен

2022-10-09

01:23

Белорусские правоохранители возбудили первые уголовные дела за повышение цен на продовольствие.

9 октября белорусский телеканал «Беларусь 1» сообщил о возбуждении первых уголовных дел по факту нарушения указа президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о запрете на повышение цен в стране.

Отмечается, что незаконные повышения стоимости продовольственных продуктов по сравнению с ценами на 6 октября были зафиксированы правоохранителями в городе Лида, а также в Могилёвской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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