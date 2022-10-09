В Черногории провели гей-парад, несмотря на мощное сопротивление церкви

8 октября в Черногории прошел гей-парад, в котором участвовали несколько сотен человек. Мероприятие состоялось на фоне сильного сопротивления Сербской православной церкви.

Десятое прайд-мероприятие в Черногории было названо «Больше никаких но», отражая требования сделать больше для пресечения разжигания ненависти и преследований ЛГБТ-сообщества.

Черногория - очень консервативное общество, в котором доминируют мужчины, и первые марши гордости здесь были омрачены насилием. Поскольку страна стремится к членству в Европейском союзе, власти в последние годы поддерживали прайды и одобрили однополые партнерства в 2020 году.

Накануне марша влиятельная Сербская православная церковь в Черногории в пятницу провела молитвенный протест против марша гордости, заявив, что он ставит под угрозу традиционные ценности и семью. На организованный церковью протест пришли сотни человек, в том числе несколько просербских чиновников.