В Черногории провели гей-парад, несмотря на мощное сопротивление церкви
2022-10-09
03:00
8 октября в Черногории прошел гей-парад, в котором участвовали несколько сотен человек. Мероприятие состоялось на фоне сильного сопротивления Сербской православной церкви.
Десятое прайд-мероприятие в Черногории было названо «Больше никаких но», отражая требования сделать больше для пресечения разжигания ненависти и преследований ЛГБТ-сообщества.
Черногория - очень консервативное общество, в котором доминируют мужчины, и первые марши гордости здесь были омрачены насилием. Поскольку страна стремится к членству в Европейском союзе, власти в последние годы поддерживали прайды и одобрили однополые партнерства в 2020 году.
Накануне марша влиятельная Сербская православная церковь в Черногории в пятницу провела молитвенный протест против марша гордости, заявив, что он ставит под угрозу традиционные ценности и семью. На организованный церковью протест пришли сотни человек, в том числе несколько просербских чиновников.
Опубликовано: Светлана Репина
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