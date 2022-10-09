Киев вынашивает планы в нанесении удара по территории Беларуси

Минск на дипломатическом уровне предупредил Киев о нетерпимости к прозвучавшим недавно заявлениям о подготовке атак по территорию Беларуси.

«Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии», — сообщает МИД Украины.

Официальный Киев отрицает какие-либо планы по агрессии в отношении Беларуси и называет действия белорусской стороны «российской провокацией».

Белорусский лидер Александр Лукашенко на минувшей неделе предупредил о том, что по имеющимся данным, киевский режим разместил у белорусской границы 15-тысячную группировку войск. При этом Лукашенко отметил, что Беларусь не принимает участия в специальной военной операции России на Украине.