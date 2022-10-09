Япония заявила, что считает важным проект «Сахалин-1»
2022-10-09
06:52
Власти Японии считают приоритетным проект «Сахалин-1», сообщил министр экономики страны Ясутоси Нисимура в эфире телеканала NHK.
«Япония зависит на 90% от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако проект „Сахалин-1“ является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок», — подчеркнул чиновник.
По его словам, Япония в настоящее время не импортирует нефть по каналам проекта «Сахалин-1». Министр выразил надежду, что российская сторона продолжит консультации по участию Японии в этом проекте.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом передал управление проектом «Роснефти». Пока доля японской стороны в проекте не распределена права и обязанности по управлению будет исполнять «Сахалинморнефтегаз-Шельф».
Опубликовано: Тарас Медведев
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