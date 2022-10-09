В Киеве сообщили о вручении своему послу в Беларуси ноты из-за «планов нанести удар»
2022-10-09
09:59
Послу Украины в Минске вручили дипломатическую ноту, в которой утверждается, что в Киеве «планируют нанести удар» по территории Беларуси.
МИД Украины сообщил о том, что посла в Минске Игоря Кизима вызвали во внешнеполитическое ведомство Беларуси и вручили дипломатическую ноту, в которой утверждается, что Киев "планирует нанести удар" по белорусской территории.
"Это полностью не соответствует действительности. Мы отвергаем такой вариант развития событий", — сообщает МИД Украины.
В Киеве заверили, что Украина "никогда не посягала на чужие территории", придерживаясь основополагающих норм и принципов международного права.
Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Украина стянула к границам Беларуси 15 тысяч военнослужащих, оборудует огневые позиции и ведет разведку сопредельной территории.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Из-за забастовок на НПЗ на трети заправок Франции нет топлива
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Шольц и Байден провели телефонный разговор о диверсиях на «Северных потоках» и Украине
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира