В Киеве сообщили о вручении своему послу в Беларуси ноты из-за «планов нанести удар»

Послу Украины в Минске вручили дипломатическую ноту, в которой утверждается, что в Киеве «планируют нанести удар» по территории Беларуси.

МИД Украины сообщил о том, что посла в Минске Игоря Кизима вызвали во внешнеполитическое ведомство Беларуси и вручили дипломатическую ноту, в которой утверждается, что Киев "планирует нанести удар" по белорусской территории.

"Это полностью не соответствует действительности. Мы отвергаем такой вариант развития событий", — сообщает МИД Украины.

В Киеве заверили, что Украина "никогда не посягала на чужие территории", придерживаясь основополагающих норм и принципов международного права.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Украина стянула к границам Беларуси 15 тысяч военнослужащих, оборудует огневые позиции и ведет разведку сопредельной территории.