В Испании еще на год продлили бесплатный проезд на поездах

До конца 2023 года правительство Испании продлило бесплатный проезд по железной дороге на маршрутах протяженностью до 300 км и на пригородных участках.

Бесплатные билеты способствовали значительному росту интереса к железной дороге среди испанцев.

Правительство Испании утвердило государственный бюджет на следующий год. Подробности представила глава Министерства финансов Мария Хесус Монтеро, объявившая, что с сентября этого года вступают в силу бесплатный железнодорожный проезд на маршрутах протяженностью до 300 км и пригородных участках. Он будет продлен на весь 2023 год. Изначально бесплатные билеты должны были действовать до конца этого года.

Министр финансов сообщил, что правительство выделило 700 млн евро на бесплатный железнодорожный проезд по указанным маршрутам и участкам. Монтеро подчеркивает, что правительство удовлетворено результатами акции, начатой ​​в прошлом месяце.

По оценкам правительства, количество пассажиров на пригородных участках с сентября увеличилось на 24%. На 40% зафиксировано увеличение на маршрутах протяженностью до 300 км. Испанские власти также подсчитали, что благодаря введению бесплатных билетов было сэкономлено 118 миллионов литров бензина, а в атмосферу было выпущено на 360 тысяч тонн меньше углекислого газа.

Правительство обосновывало введение бесплатных билетов на трассах протяженностью до 300 км и пригородных участках необходимостью борьбы с энергетическим кризисом и стимулированием как можно большего числа граждан пользоваться общественным транспортом.