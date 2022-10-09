Глава всемирно известной хакерской группировки Killnet заявил, что имеет ряд доказательств, которые показывают причастность правительства США к созданию коронавирусной инфекции.

По словам основателя группировки, в настоящее время Killnet готовит «огромный пакет доказательств и разоблачений», которые показывают, что американское правительство причастно к созданию первых версий (штаммов) коронавирусной инфекции.

Он также отметил, что к текущему моменту собственное расследование Killnet по дуле СOVID-19 подходит к концу и, разоблачение причастности ряда лиц США к созданию коронавирусной инфекции будет «одним из самых громких событий».

Ранее профессор университета Колумбии Джеффри Сакс заявлял, что коронавирусная инфекция в текущем виде наверняка была создана в лаборатории. Причем такие биотехнологии (для создания COVID-19) в настоящее время имеет только несколько стран, в том числе и США.

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин комментируя заявление Джеффри Сакс подчеркнул, что причастность США к созданию коронавирусной инфекции и так была понятна, однако с доказательствами они должны компенсировать убытки пострадавшим от пандемии странам.