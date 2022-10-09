Французы принялись активно скупать термобелье и шерсть в попытках сэкономить на отоплении
2022-10-09
14:29
По сообщению France 2 в магазинах Франции фиксируется резкий рост спроса на спицы для вязания, шерсть и термобелье. По мнению аналитиков подобное связано с желанием утеплиться в ожидании холодной зимы.
По мнению аналитиков подобное связано с желанием утеплиться в ожидании холодной зимы, или как минимум, подстраховаться.
Со слов некоторых жителей страны, им объявили, что в офисах в зимний период температура будет не выше 19 градусов.
Француженки указывают, что им придется сменить стиль в одежде на работе, поскольку наверняка нужно будет одевать термобелье.
В то же время владельцы магазинов указывают, что для них повышенный спрос на шерсть и термобелье выгоден, поскольку есть возможность удвоить продажи при увеличении цены на товары.
Опубликовано: Staalker
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