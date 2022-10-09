Власти Запорожья: на линии фронта до 5 000 террористов из Польши

2022-10-09

14:51

Владимир Рогов, один из лидеров администрации Запорожья, выступая в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, что сейчас на линии российско-украинского фронта фиксируется большое количество иностранных наемников.

Хотя на стороне Киева воюют граждане многих стран, несомненное лидерство принадлежит полякам. Их количество, согласно разведывательных данных, сейчас достигает 5 тысяч.

Всего по словам Рогова, на территории Украины имеются наемники свыше чем из 30 государств. Хотя далеко не все принимают активное участие в сражениях.

Их главная задача не участие в боях, а организация террора на новых российских территориях в ближайшее время.

Опубликовано: Staalker







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