Владимир Рогов, один из лидеров администрации Запорожья, выступая в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, что сейчас на линии российско-украинского фронта фиксируется большое количество иностранных наемников.

Хотя на стороне Киева воюют граждане многих стран, несомненное лидерство принадлежит полякам. Их количество, согласно разведывательных данных, сейчас достигает 5 тысяч.

Всего по словам Рогова, на территории Украины имеются наемники свыше чем из 30 государств. Хотя далеко не все принимают активное участие в сражениях.

Их главная задача не участие в боях, а организация террора на новых российских территориях в ближайшее время.