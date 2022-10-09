Спутники Маска помешают спасать Землю от опасных астероидов, так заявили астрономы

2022-10-09

16:02

Планам Илона Маска по развертыванию 30 тыс. спутников для сети Старлинк угрожают астрономы, обратившиеся в Федеральную комиссию по связи с прошением о приостановлении или запрете указанного проекта.

В обращении астрономов указывается, что уже имеющиеся на орбите спутники регулярно появляются на съемках звездного неба, причем квалифицировать их не всегда бывает просто.

В дальнейшем ситуация с выводом новых спутников будет только ухудшаться, а масштабный проект Илона Маска способен резко осложнить нахождение опасных для Земли астероидов.

Выходом для нормального наблюдения звездного неба будут являться инженерные решения, которые сделают спутники тусклее, и уменьшение числа их развертывания.

Опубликовано: Staalker







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