Спутники Маска помешают спасать Землю от опасных астероидов, так заявили астрономы

Планам Илона Маска по развертыванию 30 тыс. спутников для сети Старлинк угрожают астрономы, обратившиеся в Федеральную комиссию по связи с прошением о приостановлении или запрете указанного проекта.

В обращении астрономов указывается, что уже имеющиеся на орбите спутники регулярно появляются на съемках звездного неба, причем квалифицировать их не всегда бывает просто.

В дальнейшем ситуация с выводом новых спутников будет только ухудшаться, а масштабный проект Илона Маска способен резко осложнить нахождение опасных для Земли астероидов.

Выходом для нормального наблюдения звездного неба будут являться инженерные решения, которые сделают спутники тусклее, и уменьшение числа их развертывания.