Политики в Германии разглядели «российский след» в саботаже на железно дороге

Несколько официальных лиц Германии призвали в воскресенье усилить безопасность национальной инфраструктуры после масштабного саботажа на железной дороге.

Политики заговорили в том числе и о «российском следе» пишет Bild, которая утверждает, что получила первый аналитический документ от национальной судебной полиции, которая считает, что речь идет действительно о диверсии.

По данным немецких СМИ, следователи убеждены, что субботний саботаж на железной дороге был делом рук профессионалов, располагавших информацией внутри национальной железнодорожной компании.

В то же время не исключена акция агрессивной крайне левой группировки. Некоторые из них атаковали железнодорожную сеть в прошлом. Согласно тем же источникам, это подразделение берлинской полиции, ответственное за расследование действий, угрожающих государству, таких как нападения или дела о шпионаже, взяло на себя расследование.

О гипотезе ответственности России упомянул и чиновник немецкой партии защитников окружающей среды, член правительственной коалиции канцлера Олафа Шольца Антон Хофрейтер. «Мы не можем исключить, что Россия также стоит за нападением на железнодорожную компанию», — сказал он пресс-группе Funke.

«Возможно, в обоих случаях речь шла о предупреждениях, потому что мы поддерживаем Украину», — добавил председатель комитета палаты депутатов по европейским делам.

После диверсии на железнодорожную компанию в субботу чиновник-эколог призвал выделить 20 миллиардов евро для лучшей защиты критической инфраструктуры, усиления полиции и компьютерной безопасности.

Немецкая полиция до сих пор публично не упомянула о каких-либо конкретных зацепках после инцидентов и массовых задержек в субботу. Но правительство ФРГ заявило о саботаже.

«Понятно, что это целенаправленное и преднамеренное действие», — заявил министр транспорта Фолькер Виссинг.

Высокопоставленный немецкий военный чиновник также выступил с предупреждением в воскресенье. «Каждый электрический трансформатор, каждая электростанция, каждая труба электропередачи являются потенциальной целью», — предупредил генерал Карстен Брейер в ежедневной газете Bild, говоря о растущих «гибридных угрозах».

Со своей стороны, консервативная оппозиция рассудила, что « независимо от этого случая мы должны переосмыслить архитектуру безопасности Германии и Европейского Союза. «Современная эпоха, отмеченная ведением гибридной войны, требует, чтобы мы адаптировали наши концепции», — заявил пресс-группе RND партийный чиновник бывшего канцлера Ангелы Меркель Торстен Фрай.