Киев озвучил единственную тему возможных переговоров
2022-10-09
17:09
Глава депутатской фракции "Слуга народа" украинской Рады Давид Арахамия в своем канале телеграм заявил, что его страна готова к переговорам, но тема переговоров может быть только одна.
По заявлению депутата официальный Киев готов к переговорам, но только исключительно с Западом, и только на тему ускорения вступления Украины в НАТО.
Российская Федерация в возможных переговорах и вовсе представляется Давиду Арахамия лишней стороной. С Россией и вовсе Украине разговаривать не о чем.
Слова депутата являются реакцией мнение румынского министра обороны Василека Дунку, который заявил, что российско-украинский конфликт может прекратиться исключительно путем переговоров, причем посредниками должны выступить США и НАТО, совместно с другими странами.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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