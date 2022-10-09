Киев озвучил единственную тему возможных переговоров

Глава депутатской фракции "Слуга народа" украинской Рады Давид Арахамия в своем канале телеграм заявил, что его страна готова к переговорам, но тема переговоров может быть только одна.

По заявлению депутата официальный Киев готов к переговорам, но только исключительно с Западом, и только на тему ускорения вступления Украины в НАТО.

Российская Федерация в возможных переговорах и вовсе представляется Давиду Арахамия лишней стороной. С Россией и вовсе Украине разговаривать не о чем.

Слова депутата являются реакцией мнение румынского министра обороны Василека Дунку, который заявил, что российско-украинский конфликт может прекратиться исключительно путем переговоров, причем посредниками должны выступить США и НАТО, совместно с другими странами.