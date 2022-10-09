Бомбардировщик СУ-24 потерпел крушение в Ростовской области, в ЮВО назвали возможную причину

Пресс-служба Южного военного округа прокомментировала крушение самолета СУ-24 в Ростовской области. Сообщается, что причиной могла стать техническая неисправность.

В ЮВО уточняют, что авария произошла при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось катапультироваться, пилотов уже эвакуировали на аэродром.

Падение произошло в безлюдном месте и не вызвало жертв или разрушений. Боекомплекта на самолете не было.