Бомбардировщик СУ-24 потерпел крушение в Ростовской области, в ЮВО назвали возможную причину

2022-10-09

17:54

Пресс-служба Южного военного округа прокомментировала крушение самолета СУ-24 в Ростовской области. Сообщается, что причиной могла стать техническая неисправность.

В ЮВО уточняют, что авария произошла при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось катапультироваться, пилотов уже эвакуировали на аэродром.

Падение произошло в безлюдном месте и не вызвало жертв или разрушений. Боекомплекта на самолете не было. 

Опубликовано: Светлана Репина







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