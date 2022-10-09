Водитель фуры, которая взорвалась на Крымском мосту, выполнял заказ по перевозке упаковочной пленки
2022-10-09
18:33
Грузовик, взорвавшийся на Крымском госту перевозил пленку, а водителю должны были заплатить 48 тыс. рублей, сообщают «Известия».
«По некоторым данным источника, 6 октября водитель получил заказ от фирмы „ТЭК-34“ на перевозку упаковочной пленки из Армавира (Краснодарский край) в Симферополь. Общий вес груза составлял 21 тонну», — пишет издание.
О том, что фургон принадлежал племяннику погибшего водителя и, что он ничего не знает о причинах случившегося, в субботу заявил 25-летний Самир Юсубов из Краснодара, записав видеообращение к следствию.
«Известия» отмечают, что за рейс водитель должен был получить переводом на банковскую карту 48 тыс. рублей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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