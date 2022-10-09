В Стамбуле прогремел мощный взрыв газа

2022-10-09

20:25

В Стамбуле в районе Кадыкей в азиатской части города прогремел мощный взрыв газа в жилом доме, как минимум один человек пострадал.

9 октября турецкая газета Sabah сообщила о том, что в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула прогремел мощный взрыв газа в жилом доме, ставший причиной пожара, пламя которого перекинулось еще на два здания в окрестностях.

Обозреватели Sabah заявляют, что из охваченного огнём здания спасатели вынесли одно человека, получившего ранения различной степени тяжести. На место пожара экстренно прибыли пожарные расчёты, чтобы локализовать пламя.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: