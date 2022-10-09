В Стамбуле прогремел мощный взрыв газа
2022-10-09
20:25
В Стамбуле в районе Кадыкей в азиатской части города прогремел мощный взрыв газа в жилом доме, как минимум один человек пострадал.
9 октября турецкая газета Sabah сообщила о том, что в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула прогремел мощный взрыв газа в жилом доме, ставший причиной пожара, пламя которого перекинулось еще на два здания в окрестностях.
Обозреватели Sabah заявляют, что из охваченного огнём здания спасатели вынесли одно человека, получившего ранения различной степени тяжести. На место пожара экстренно прибыли пожарные расчёты, чтобы локализовать пламя.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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