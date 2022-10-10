Медики предупреждают: кофе может навредить позвоночнику
2022-10-10
00:02
Это связано со свойством содержащегося в напитке кофеина выводить кальций из организма.
Причиной разрушительных процессов в позвоночнике и развития остеохондроза может стать чрезмерное употребление кофе.
Это связано с тем, что кофеин способствует вымыванию кальция из костей. В результате кости становятся слабыми, и в них могут развиваться разные воспалительные процессы.
Медики советуют заядлым кофеманам отказаться от слишком частого потребления кофе.
А если это сложно сделать, надо употреблять большое количество продуктов, богатых кальцием.
Высоким содержанием этого элемента характеризуются молочные продукты, лосось с мягкими костями, консервированные сардины, шпроты, фасоль, соя, укроп и петрушка.
Опубликовано: Наталья Павлова
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