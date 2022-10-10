Медики предупреждают: кофе может навредить позвоночнику

Это связано со свойством содержащегося в напитке кофеина выводить кальций из организма.

Причиной разрушительных процессов в позвоночнике и развития остеохондроза может стать чрезмерное употребление кофе.

Это связано с тем, что кофеин способствует вымыванию кальция из костей. В результате кости становятся слабыми, и в них могут развиваться разные воспалительные процессы.

Медики советуют заядлым кофеманам отказаться от слишком частого потребления кофе.

А если это сложно сделать, надо употреблять большое количество продуктов, богатых кальцием.

Высоким содержанием этого элемента характеризуются молочные продукты, лосось с мягкими костями, консервированные сардины, шпроты, фасоль, соя, укроп и петрушка.