Амелия Хэмлин сбрила брови для модной фотосессии

Амелия Хэмлин показала в TikTok свое преображение для фотосессии для журнала Interview. Она сбрила брови и рассказала, что это было грандиозно.

Девушка рассказала, что давно хотела это сделать, но ждала команды главного редактора журнала.

В сентябре прошлого года, во время Недели моды в Нью-Йорке, Амелия дебютировала с обесцвеченными бровями, что сделало их ее фирменным стилем задолго до того, как Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян и другие знаменитости решили выбрать этот образ в 2022 году.

Тогда она получила немало негативных комментариев и даже призвала пользователей, которым не нравится такой образ отписаться от нее в соцсетях.