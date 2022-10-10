Амелия Хэмлин сбрила брови для модной фотосессии
2022-10-10
01:06
Амелия Хэмлин показала в TikTok свое преображение для фотосессии для журнала Interview. Она сбрила брови и рассказала, что это было грандиозно.
Девушка рассказала, что давно хотела это сделать, но ждала команды главного редактора журнала.
В сентябре прошлого года, во время Недели моды в Нью-Йорке, Амелия дебютировала с обесцвеченными бровями, что сделало их ее фирменным стилем задолго до того, как Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян и другие знаменитости решили выбрать этот образ в 2022 году.
Тогда она получила немало негативных комментариев и даже призвала пользователей, которым не нравится такой образ отписаться от нее в соцсетях.
Опубликовано: Светлана Репина
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