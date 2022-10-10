Мужчина рассказал в TikTok, как ограбил Пэрис Хилтон

Мужчина по имени Грег в рамках конкурса Super Freaky Girl в TikTok рассказал, что однажды ограбил Пэрис Хилтон. Это произошло в Торонто на концерте MIA.

Он даже показал свое фото с Пэрис. Потом все вошли в клуб, а Грег с друзьями сели в машину Хилтон, которая была открыта. В ней был сценарий «Дома восковых фигур».

Потом они испугались, что приедет полиция, и убежали. Но подруга Грега прихватила солнечные очки Пэрис Хилтон Christian Dior. Грег попросил прощения за это, а Пэрис Хилтон ответила ему в TikTok, что она не в обиде.