Медведев рассказал о патриотизме и «стандартном раздолбайстве» во время мобилизации

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Надане Фридрихсон рассказал, что частичная мобилизация в России проходит так, как она может проходить в первый раз за 80 лет.

По его словам, во время мобилизации проявляются человеческие эмоции и патриотизм, не обходится и без «стандартного раздолбайства». При этом он подчеркнул, что страна объединилась для защиты Отечества. Именно в этом объединении, по мнению Медведева, заключается залог победы.

На данный момент план по частичной мобилизации выполнили 23 российских региона. Всего планируется призвать 300 000 резервистов.