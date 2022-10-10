Медведев рассказал о патриотизме и «стандартном раздолбайстве» во время мобилизации

2022-10-10

02:45

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Надане Фридрихсон рассказал, что частичная мобилизация в России проходит так, как она может проходить в первый раз за 80 лет.

По его словам, во время мобилизации проявляются человеческие эмоции и патриотизм, не обходится и без «стандартного раздолбайства». При этом он подчеркнул, что страна объединилась для защиты Отечества. Именно в этом объединении, по мнению Медведева, заключается залог победы. 

На данный момент план по частичной мобилизации выполнили 23 российских региона. Всего планируется призвать 300 000 резервистов.

Опубликовано: Светлана Репина







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