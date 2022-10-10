ВКС России нанесли ракетный удар по зданию СБУ на Владимирской улице в Киеве
2022-10-10
09:20
Утром в Киеве прозвучали сирены воздушной тревоги и по свидетельствам очевидцев, прогремело не менее пяти взрывов.
«В районе Владимирской улицы, куда пришелся один из прилетов, находится здание СБУ. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что на месте работают оперативные службы», - сообщают украинские источники.
Известно, что атака ВКС была начата в 8.15 утра.
Россия обещала уничтожить террористов, ответственных за взрыв на Крымском мосту.
Пока Минобороны России не предоставило информации по целям атаки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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