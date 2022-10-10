NBC: этой зимой американцев ждет резкий рост цен на отопление

Жители некоторых регионов США уже столкнулись с резким повышением стоимости отопления, а в скором времени уровень общенациональных цен вырастет еще на 17 центов.

Аналитики прогнозируют резкий рост цен на отопление в американских домах совершенно непропорциональный падению температуры на улице. Только в октябре чиновники США одобрили повышение тарифов в Нью-Джерси, где цены могут подскочить на 25 центов, однако уровень повышения общенациональных цен действительно пока не превышает 17 центов.

При этом даже 17 центов — серьезный удар по карману американцев. В среднем, счет за отопление в текущем году обойдется на 177 долларов дороже, чем в прошлом. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Директор Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям Марк Вулф отмечает, что рост цен на отопление и электричество связан с тем, что лето 2022 года было очень жарким. Многие энергетические компании уменьшили добычу природного газа, что повлияло на дефицит, а ОПЕК+ принял решение сократить добычу нефти, что также повлияло на общую картину цены энергетических ресурсов.

Нетипично холодная осень может сократить и без того небольшие запасы газа и привести к новым повышениям тарифов еще до наступления зимы. Эксперты советуют сокращать расходы и даже чинить старые печи, а кроме того, начинать применять уплотнители в дверях и окнах еще до получения новых счетов за отопление.