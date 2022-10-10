Кличко сообщил об уничтожении нескольких объектов критической инфраструктуры города

Киевский голова Виталий Кличко рассказал о "прилетах" по украинской столице.

Глава администрации Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях обстрелов Украинской столицы, которые вновь начались 10 октября.

По словам Киевского головы, были зафиксированы "прилеты" по объектам критической инфраструктуры города.

"Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько попаданий пришлось по "объектам критической инфраструктуры", - пишет РБК.

Также отметим, что одна из ракет, прилетевших в Киев, попала по мосту имени Виталия Кличко.