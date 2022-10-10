Силовики Молдовы разгоняют лагерь протестующих в центре Кишинева
2022-10-10
10:47
Силовые структуры Республики Молдова разгоняют лагерь протестующих в центре столицы.
10 октября информационное агентство "Спутник Молдовы" сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов разгоняют лагерь протестующих в центре Кишинева. У людей забрали личные вещи палатки, воду, еду. Об этом рассказала одна из манифестанток. СМИ сообщают, что движение транспорта по центральной улице уже разблокировано.
Оппозиция несколько дней добивается отставки президента Санду и новых парламентских выборов. Люди сетуют, что в течении 23 дней протестов в центре Кишинева, никто из представителей власти так и не вышел к ним. Во вчерашней акции, по оценкам организаторов, учавствовали 60 тысяч человек.
Опубликовано: Елена Калиновская
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