Силовики Молдовы разгоняют лагерь протестующих в центре Кишинева

Силовые структуры Республики Молдова разгоняют лагерь протестующих в центре столицы.

10 октября информационное агентство "Спутник Молдовы" сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов разгоняют лагерь протестующих в центре Кишинева. У людей забрали личные вещи палатки, воду, еду. Об этом рассказала одна из манифестанток. СМИ сообщают, что движение транспорта по центральной улице уже разблокировано.

Оппозиция несколько дней добивается отставки президента Санду и новых парламентских выборов. Люди сетуют, что в течении 23 дней протестов в центре Кишинева, никто из представителей власти так и не вышел к ним. Во вчерашней акции, по оценкам организаторов, учавствовали 60 тысяч человек.