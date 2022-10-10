Настоящая фамилия Петросяна стала известна только в ходе развода со Степаненко
2022-10-10
11:50
Юморист Евгений Петросян радовал публику, используя псевдоним. А о настоящей фамилии артиста стало известно только в ходе бракоразводного процесса с Еленой Степаненко.
Комик на протяжении многих десятилетий выходил на сцену под одной фамилией, а когда разводился с Еленой Степаненко открылось, что Петросян - ненастоящая фамилия звезды сцены.
Весной 2022 года наконец подошли к концу судебные разбирательства между экс-супругами. А ответчиком по иску Степаненко на официальной сайте Хамовнического суда стал Петросянц Е. В.
Фанаты юмориста удивились данному факту. Но сам 77-летний Евгений Ваганович никогда не скрывал, что убрал из фамилии последнюю букву, которая только мешала.
Теперь фамилия артиста и легче произносится, и не создает проблем своему обладателю.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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