Настоящая фамилия Петросяна стала известна только в ходе развода со Степаненко

Юморист Евгений Петросян радовал публику, используя псевдоним. А о настоящей фамилии артиста стало известно только в ходе бракоразводного процесса с Еленой Степаненко.

Комик на протяжении многих десятилетий выходил на сцену под одной фамилией, а когда разводился с Еленой Степаненко открылось, что Петросян - ненастоящая фамилия звезды сцены.

Весной 2022 года наконец подошли к концу судебные разбирательства между экс-супругами. А ответчиком по иску Степаненко на официальной сайте Хамовнического суда стал Петросянц Е. В.

Фанаты юмориста удивились данному факту. Но сам 77-летний Евгений Ваганович никогда не скрывал, что убрал из фамилии последнюю букву, которая только мешала.

Теперь фамилия артиста и легче произносится, и не создает проблем своему обладателю.