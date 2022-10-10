Россиянам предложили позавтракать в Париже с Ренатой Литвиновой за 380 тысяч рублей
2022-10-10
12:02
За эти деньги также можно посмотреть еще и концерт Земфиры, но стоимость проезда до Франции в пакет не входит.
У россиян есть шанс увидеть своих кумиров Ренату Литвинову и Земфиру. Для этого им нужно поехать во Францию и всего за 380 тысяч рублей послушать концерт певицы, а потом позавтракать с актрисой.
Как уточняют СМИ, организаторы концерта Земфиры предлагают россиянам десять билетов, имея которые они смогут посетить концерт Земфиры, а также позавтракать с Ренатой Литвиновой. Шесть билетов из них уже проданы.
Как уточняет Кadara.ru, Литвинова и певица Земфира сейчас в Париже. Вероятно, знаменитости находятся в полном отчаянии.
На официальном сайте говорится, что авиаперелёты в стоимость тура в стоимость "пакета" не входят. Потому, чтобы добраться до концертного зала и ресторана со знаменитостями, их поклонникам дорогу придется оплатить самим.
Издание напоминает, что Родину певица Земфира и актриса Рената Литвинова покинули после начала специальной операции РФ на территории Украины.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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