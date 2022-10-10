Россиянам предложили позавтракать в Париже с Ренатой Литвиновой за 380 тысяч рублей

За эти деньги также можно посмотреть еще и концерт Земфиры, но стоимость проезда до Франции в пакет не входит.

У россиян есть шанс увидеть своих кумиров Ренату Литвинову и Земфиру. Для этого им нужно поехать во Францию и всего за 380 тысяч рублей послушать концерт певицы, а потом позавтракать с актрисой.

Как уточняют СМИ, организаторы концерта Земфиры предлагают россиянам десять билетов, имея которые они смогут посетить концерт Земфиры, а также позавтракать с Ренатой Литвиновой. Шесть билетов из них уже проданы.

Как уточняет Кadara.ru, Литвинова и певица Земфира сейчас в Париже. Вероятно, знаменитости находятся в полном отчаянии.

На официальном сайте говорится, что авиаперелёты в стоимость тура в стоимость "пакета" не входят. Потому, чтобы добраться до концертного зала и ресторана со знаменитостями, их поклонникам дорогу придется оплатить самим.

Издание напоминает, что Родину певица Земфира и актриса Рената Литвинова покинули после начала специальной операции РФ на территории Украины.