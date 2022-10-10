Нобелевская премия по экономике присуждена американским экономистам Бернанке, Даймонду и Дибвигу

2022-10-10

13:13

Нобелевская премия по экономике в этом году присуждается трем американским экономистам, сообщает Шведская королевская академия наук в понедельник, 10 октября.

Американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг стали лауреатами Нобелевской премии в области экономики.

Бен Бернанке, бывший глава ФРС США, и его единомышленники провели исследования банков и финансовых кризисов.

«Лауреаты этого года в области экономических наук … значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов», - сообщило жюри.

Опубликовано: Тарас Медведев







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