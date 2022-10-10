Нобелевская премия по экономике присуждена американским экономистам Бернанке, Даймонду и Дибвигу
2022-10-10
13:13
Нобелевская премия по экономике в этом году присуждается трем американским экономистам, сообщает Шведская королевская академия наук в понедельник, 10 октября.
Американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг стали лауреатами Нобелевской премии в области экономики.
Бен Бернанке, бывший глава ФРС США, и его единомышленники провели исследования банков и финансовых кризисов.
«Лауреаты этого года в области экономических наук … значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов», - сообщило жюри.
Опубликовано: Тарас Медведев
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