Нобелевская премия по экономике присуждена американским экономистам Бернанке, Даймонду и Дибвигу

Нобелевская премия по экономике в этом году присуждается трем американским экономистам, сообщает Шведская королевская академия наук в понедельник, 10 октября.

Американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг стали лауреатами Нобелевской премии в области экономики.

Бен Бернанке, бывший глава ФРС США, и его единомышленники провели исследования банков и финансовых кризисов.

«Лауреаты этого года в области экономических наук … значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов», - сообщило жюри.