Продала и выиграла: Лариса Рубальская уступила права на песни Аллы Пугачевой частному агентству

Поэтесса не переживает из-за запрета в эфире композиций Примадонны, у нее остается возможность исполнять свои песни.

Алла Пугачева после полугода молчания высказалась о спецоперации РФ на Украине. Артистка раскритиковала российское руководство, подчеркнув негативное отношение к СВО.

По слухам, после заявления Примадонны ее песни перестали звучать на всех крупных радиостанциях, сообщает Экспресс газета.

Но, как выяснило издание, поклонникам творчества Аллы Пугачевой не стоит отчаиваться. Под «отмену» попали не все песни, исполненные Примадонной. К примеру, поэтесса Лариса Рубальская, которая написала для звезды несколько хитов, сама исполняет их на концертах.

«Ну, запретили и запретили. Они (композиции) прожили свою жизнь. Я эти песни пою на своих концертах – и «Доченьку», и «Живи спокойно страна». Мне-то не запрещено», — поделилась Лариса Алексеевна журналистам.

Тот факт, что Примадонна попала в черные списки, на Рубальской никак не отражается. И в финансовом плане автор стихов ничего не теряет. Авторские права на композиции Лариса Алексеевна продала частному агентству, контракт рассчитан на пять лет.