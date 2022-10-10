Пугачева: «Благодарю за умение отличать правду от лжи»

Примадонна опубликовала очередной пост, в котором поблагодарила своих поклонников.

Алла Пугачева обратилась к своим фанатам после скандального отъезда из России.

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за ЛЮБОВЬ и ПОДДЕРЖКУ, за умение отличать ПРАВДУ от ЛЖИ. Молюсь о вас и мире на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ. Я СЧАСТЛИВА!!!", — написала Примадонна в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, недавно Пугачева попросила признать ее иноагентом, потому что она разделяет позицию мужа в отношении конфликта на территории Украины.

Спустя несколько дней она вместе с семьей покинула Россию и теперь находится в Израиле.

На продажу выставлен шикарный особняк в деревне Грязь, где они проживали.