Пугачева: «Благодарю за умение отличать правду от лжи»
2022-10-10
13:20
Примадонна опубликовала очередной пост, в котором поблагодарила своих поклонников.
Алла Пугачева обратилась к своим фанатам после скандального отъезда из России.
"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за ЛЮБОВЬ и ПОДДЕРЖКУ, за умение отличать ПРАВДУ от ЛЖИ.
Молюсь о вас и мире на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ.
Я СЧАСТЛИВА!!!", — написала Примадонна в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, недавно Пугачева попросила признать ее иноагентом, потому что она разделяет позицию мужа в отношении конфликта на территории Украины.
Спустя несколько дней она вместе с семьей покинула Россию и теперь находится в Израиле.
На продажу выставлен шикарный особняк в деревне Грязь, где они проживали.
Опубликовано: Кристина Гаврилович
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