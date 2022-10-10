Бывшая домработница Макеевой поведала о несносном характере актрисы и завышенных требованиях за скромную оплату

Экс-домработница актрисы Анастасии Макеевой сбежала от неё через полгода работы, не выдержав завышенных требований и звонков по ночам.

Сначала договор был такой, что Илона Айриянц должна была приходить дважды в день, чтобы накормить и выгулять животных актрисы Анастасии Макеевой.

Позднее артистка стала нагружать работницу такими делами, как собрать и разобрать чемодан, навести порядок в гардеробной, убрать одежду. Дошло даже до того, что Айриянц готовила еду для знаменитости, хотя уговора такого не было.

В эфире "Звёзды сошлись" домработница пожаловалась на жуткие требования звезды экрана и сцены: "Я не просила сделать мне больше заработную плату, меня волновало количество рабочих часов. Мне не нравилось, что мне могли в час ночи позвонить и сказать: "Где мое концертное платье?" Я замужем, у меня в час ночи есть личная жизнь. Во-вторых я не костюмер. Почему я должна это знать?"

Илоне пришлось не по душе, что пришла она к актрисе работать на одних условиях, а через время все поменялось. Женщина приняла решение уйти от недобросовестного работодателя.