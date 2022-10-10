Королева шокировала публику на фестивале народного творчества в Кремле своим эпатажным нарядом
2022-10-10
15:55
Певица Наташа Королева вызвала недоумение присутствующих и своих подписчиков в соцсетях выбранным образом на фестивале народного творчества в Государственном Кремлевском дворце.
Певица Наташа Королева удивила нарядом, выбранным для посещения фестиваля народного творчества в Государственном Кремлевском дворце.
У подписчиков образ исполнительницы вызвал шок. На снимке Королева позирует в коротком красном платье с глубоким декольте и высоких сапогах такого же яркого оттенка. Образ артистка дополнила кокошником, длинными серьгами и массивным кольцом.
Комментарии к фото восторга со стороны фолловеров не показали: "Наташа, перебор в образе", "Стала похожа на свою мать! Голоса у нее нет, одно кривляние", "Ой, старушка стала", "Пошлятина".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
«Мне не страшно»: Эвелина Блёданс рассказала об отдыхе в Крыму
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Американский генерал признался, что США заплатили 66 млрд за войну России с Украиной
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине