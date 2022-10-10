Королева шокировала публику на фестивале народного творчества в Кремле своим эпатажным нарядом

Певица Наташа Королева вызвала недоумение присутствующих и своих подписчиков в соцсетях выбранным образом на фестивале народного творчества в Государственном Кремлевском дворце.

Певица Наташа Королева удивила нарядом, выбранным для посещения фестиваля народного творчества в Государственном Кремлевском дворце.

У подписчиков образ исполнительницы вызвал шок. На снимке Королева позирует в коротком красном платье с глубоким декольте и высоких сапогах такого же яркого оттенка. Образ артистка дополнила кокошником, длинными серьгами и массивным кольцом.

Комментарии к фото восторга со стороны фолловеров не показали: "Наташа, перебор в образе", "Стала похожа на свою мать! Голоса у нее нет, одно кривляние", "Ой, старушка стала", "Пошлятина".